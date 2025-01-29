Креативный директор Helldivers 2 уходит в отпуск — Arrowhead Game Studios готовится к разраб...

Креативный директор Helldivers 2 уходит в отпуск — Arrowhead Game Studios готовится к разработке новой игрыВ начале января Пилестедт упоминал, что уже работает над концепцией новой игры, и приглашал поклонников поделиться своими ожиданиями и пожеланиями относительно будущих проектов Arrowhead Game Studios.