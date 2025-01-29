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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Креативный директор Helldivers 2 уходит в отпуск — Arrowhead Game Studios готовится к разраб...

Креативный директор Helldivers 2 уходит в отпуск — Arrowhead Game Studios готовится к разраб...

Креативный директор Helldivers 2 уходит в отпуск — Arrowhead Game Studios готовится к разработке новой игрыВ начале января Пилестедт упоминал, что уже работает над концепцией новой игры, и приглашал поклонников поделиться своими ожиданиями и пожеланиями относительно будущих проектов Arrowhead Game Studios.

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