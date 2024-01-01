На Сахалине объявили угрозу цунами, население эвакуируют

ГУ МЧС по Сахалинской области объявило об угрозе цунами на фоне предупреждений на западе Японии. «Объявлена тревога цунами! Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина.
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