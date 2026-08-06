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Владимирские новости

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Выдающийся краевед Добронравов изучал и сохранял наследие Владимирской земли

Выдающийся краевед Добронравов изучал и сохранял наследие Владимирской земли

Василий Добронравов, родившийся в семье священника, стал основоположником исторического краеведения во Владимирской губернии и боролся за народную трезвость, участвуя в Всероссийском съезде по борьбе с пьянством.

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