Мероприятие прошло 19 и 20 октября. Участники обсудили финансовые договоренности и репродуктивное здоровье, а по итогам слета создадут карту помощи молодым семьям.
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