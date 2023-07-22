Потратил 113 миллионов $ за 20 минут на самую БЕЗУМНУЮ коллекцию авто в мире!

#carwow Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwowRussia и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Мэт посетил автомобильный музей Питерсона в Лос-Анджелесе, чтобы собрать коллекцию машин своей мечты! В этом музее огромное количество машин, совокупная стоимость которых переваливает за МИЛЛИАРД долларов! Но какие из великого множества машин он выберет в свой гараж мечты? Мэт посмотрит самые разнообразные модели: от прототипов Tesla Cybertruck и Roadster до машин знаменитостей калибра Стива Маккуина и Слэша из Guns ’n’ Roses! Но это ещё не всё! Какой автомобильный музей без невероятно редкой и безумно дорогой классики?! Главный вопрос: правильный ли выбор сделает Мэт? Или вы бы взяли что-нибудь другое? Дайте знать в комментариях! Carwow Shorts - https://www.