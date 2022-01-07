Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

3 игрока и 2 тренера ЦСКА сдали положительные тесты на ковид перед матчем с «Витязем» («Р-Спорт»)

Три игрока и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на ковид перед матчем с «Витязем», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх