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Спасатели извлекли пострадавшего из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ

Спасатели извлекли пострадавшего из-под завалов дома в Чите, где взорвался газ

Из взорвавшегося дома в Чите извлекли пострадавшего, сообщает РИА Новости. Ранее в СМИ поступила информация о взрыве в одном из домов города Чита.

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