Rambler&Co: большинство россиян помогают оказавшимся в сложной ситуации людям

Большинство россиян готовы прийти на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, почему россияне участвуют в благотворительных и гуманитарных инициативах.
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