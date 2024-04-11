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  • Игорь Петров
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Rambler&Co: большинство россиян помогают оказавшимся в сложной ситуации людям

Rambler&Co: большинство россиян помогают оказавшимся в сложной ситуации людям

Большинство россиян готовы прийти на помощь тем, кто оказался в сложной ситуации, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co, аналитики которого решили выяснить, почему россияне участвуют в благотворительных и гуманитарных инициативах.

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