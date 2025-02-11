Россиянам рассказали, как цифровой детокс влияет на здоровье

Эксперт по финансам Петрова: цифровой детокс может улучшить сон и снизить стресс Цифровой детокс — день, когда человек перестает пользоваться всеми технологиями, может улучшить качество сна, снизить стресс и тревожность, а также повысить продуктивность и креативность, рассказала «Вечерней Москве» эксперт по управлению семейным капиталом Светлана Петрова.