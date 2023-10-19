Пригожин заявил, что Пугачева не потеряла популярности в России

Продюсер уверен, что по возращении артистка все равно будет собирать аншлаги в РоссииПродюсер Иосиф Пригожин заявил «Миру новостей», что певица Алла Пугачева оставила большой след в отечественной эстраде, поэтому по возращении артистка все равно будет собирать аншлаги в России.
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