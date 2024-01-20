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После пожара на рынке "Европа — Азия" Челябинцев просят обратиться ко врачам

После пожара на рынке "Европа — Азия" Челябинцев просят обратиться ко врачам

Уровень загрязненности воздуха измеряла специальная лаборатория.Последствия пожара: мобильные лаборатории Роспотребнадзора замеряют концентрацию вредных веществ в воздухе после страшного возгорания, которое случилось 19 января 2024 года в Челябинске.

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