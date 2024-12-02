В Магадане синоптики дважды зафиксировали максимальные температуры воздуха

Ведущий синоптик Гидрометцентра России по Магаданской области Ольга Матвеева рассказала РИА Новости, что в Магадане за последние дни дважды зафиксировали рекордные для этого времени года температуры воздуха.
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