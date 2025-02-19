В России подорвано доверие к Visa и Mastercard: Эксперты оценили шансы платёжных систем на возвращение

Visa и Mastercard вернутся в Россию, но прежнюю долю рынка вернуть не смогут, считают эксперты.Эксперты назвали сроки возвращения Visa и Mastercard в Россию: процесс во многом зависит от внешней политики и может занять от нескольких месяцев до пары лет.