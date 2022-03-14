В Telegram зарегистрировались более 40 миллионов новых пользователей

В мессенджере Telegram зарегистрировались более 40 миллионов новых российских пользователей.На фоне известий о блокировке соцсетей Instagram и Facebook в мессенджере Telegram зарегистрировались более 40 миллионов новых российских пользователей.
В мессенджере Telegram зарегистрировались более 40 миллионов новых российских пользователей.На фоне известий о блокировке соцсетей Instagram и Facebook в мессенджере Telegram зарегистрировались более 40 миллионов новых российских пользователей.
Свежие комментарии