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В Telegram зарегистрировались более 40 миллионов новых пользователей

В Telegram зарегистрировались более 40 миллионов новых пользователей

В мессенджере Telegram зарегистрировались более 40 миллионов новых российских пользователей.На фоне известий о блокировке соцсетей Instagram и Facebook в мессенджере Telegram зарегистрировались более 40 миллионов новых российских пользователей.

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