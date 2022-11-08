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Профсоюз игроков собирается обжаловать отстранение Ирвинга, а также навязанные баскетболисту «Бруклином» условия возвращения

Профсоюз игроков НБА собирается обжаловать отстранение разыгрывающего Кайри Ирвинга, а также навязанные баскетболисту его клубом «Бруклином» условия по возвращению в состав.

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