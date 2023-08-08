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Юрий Карандин: «В КХЛ много грязи. Она выдавливает молодежь за океан, где хоккей чище. Морозову пора бить в колокола!»

– Хоккей в мире становится все более атакующим, быстрым и чистым. На мой взгляд, мы в КХЛ здесь отстаем, пропускаем много грязных приемов.

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