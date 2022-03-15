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СК начал проверку в отношении ворвавшейся в эфир сотрудницы Первого канала

СК начал проверку в отношении ворвавшейся в эфир сотрудницы Первого канала

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая с антивоенным плакатом ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на Первом канале, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

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