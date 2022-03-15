СК начал проверку в отношении ворвавшейся в эфир сотрудницы Первого канала

Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая с антивоенным плакатом ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на Первом канале, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая с антивоенным плакатом ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на Первом канале, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Свежие комментарии