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«Много экшен-сцен»: режиссерский дебют Ивана Макаревича

«Много экшен-сцен»: режиссерский дебют Ивана Макаревича

Многие актеры, преуспев в актерской сфере, переходят к более важному этапу. Совсем недавно Иван Макаревич презентовал свой новый проект, в котором выступил в качестве главнокомандующего на съемочной площадке — режиссера.

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