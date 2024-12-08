«Много экшен-сцен»: режиссерский дебют Ивана Макаревича

Многие актеры, преуспев в актерской сфере, переходят к более важному этапу. Совсем недавно Иван Макаревич презентовал свой новый проект, в котором выступил в качестве главнокомандующего на съемочной площадке — режиссера.
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