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Царьград

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Сразу три оператора по требованию ФАС отменили плату за раздачу интернета

Сразу три оператора по требованию ФАС отменили плату за раздачу интернета

Стало известно, каких операторов сотовой связи обязали отменить плату за раздачу интернета.Сразу три сотовых оператора получили предупреждение от ФАС и оперативно исправились, отменив плату за раздачу интернет-трафика.

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