Сразу три оператора по требованию ФАС отменили плату за раздачу интернета

Стало известно, каких операторов сотовой связи обязали отменить плату за раздачу интернета.Сразу три сотовых оператора получили предупреждение от ФАС и оперативно исправились, отменив плату за раздачу интернет-трафика.
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