Генич о «Краснодаре» в РПЛ: «7 побед подряд! А многие на Мусаева гнали…»

«7 побед подряд! А многие на Мусаева гнали…» – написал комментатор. В субботу «быки» под руководством Мурада Мусаева обыграли в 10-м туре «Зенит» (2:0).
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