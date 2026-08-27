МВД Грузии официально опровергло данные о рекордном пассажиропотоке через «Верхний Ларс». Через пропускной пункт на российско-грузинской границе за последние сутки прошло чуть больше 16 тыс.
Грузия - Я отстоял очередь на границе. Рассказываю
Комментарии
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Надежда
Владимир Акулов
Всё в жизни опасно : авто может разбиться, ; самолет может упасть ;лифт может сорваться вниз ...
Ну, если хотите попасть в тюрьму только потому, что вы из России и на вас захотят повесить придуманное преступление, то вперед, почему нет...
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4 н.
ВА
Владимир Акулов
Надежда
Ну, если хотите попасть в тюрьму только потому, что вы из России и на вас захотят повесить придуманное преступление, то вперед, почему нет...
Конечно , к врагам не надо ездить отдыхать.
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4 н.
Надежда
Владимир Акулов
Конечно , к врагам не надо ездить отдыхать.
А я именно об этом
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4 н.
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