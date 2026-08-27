Грузия - Я отстоял очередь на границе. Рассказываю

Надежда

Владимир Акулов Всё в жизни опасно : авто может разбиться, ; самолет может упасть ;лифт может сорваться вниз ...

Ну, если хотите попасть в тюрьму только потому, что вы из России и на вас захотят повесить придуманное преступление, то вперед, почему нет...