Путин заявил об активном использовании ИИ в администрации президента

Администрация президента и правительство РФ активно используют искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, добавив что он сам «пользуется плодами» их работы.
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Ну да, гражданам же надо ответы готовить.