Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» отдельной бригады РХБ-защиты группировки войск «Север» уничтожил позиции и укрытия с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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