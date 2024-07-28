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В Австрии учителя массово бегут из школ Вены из-за засилья мигрантов

В Австрии учителя массово бегут из школ Вены из-за засилья мигрантов

Адекватные политики бьют тревогу Учителя массово увольняются из школ австрийской столицы. До 20 учителей в день увольняются из-за крайне стрессовой обстановки, которую создают дети мигрантов, многие из которых очень плохо говорят по-немецки или совсем его не знают.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Пусть. Скажут. Спасибо
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10 час.
ВС
Валерьян Смогловский
Пусть. Скажут. Спасибо фондерляйн. И. Соросу
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10 час.
Natalija Osminina
Почти как в России)))) Пора гнать мигрантов из России туда, а белых из Австрии брать к себе)))
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8 час.

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