БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Корейский FA-50 в ВВС Польши

Корейский FA-50 в ВВС Польши

«Самолет FA-50 в том варианте, который в настоящее время используется Польшей, может использоваться только в качестве дополнения к обучению, но из-за отсутствия эффективного вооружения его не следует использовать на поле боя; если это будет «маленький F-16», его необходимо довести до стандарта «стеклянной кабины», — рассказал в своём интервью изданию Defence24.

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