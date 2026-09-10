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Татар-информ

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«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакета

«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакета

Льготники в Татарстане все чаще выбирают соцпакет вместо денежной компенсации. Нужные им препараты от диабета, рака и болезней сердца могут стоить очень и очень дорого.

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