🚨 Два автомобиля столкнулись ночью на «Тавриде» Из-за столкновения один из автомобилей съехал в кювет, водителя заблокировало в машине, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚨 Два автомобиля столкнулись ночью на «Тавриде» Из-за столкновения один из автомобилей съехал в кювет, водителя заблокировало в машине, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.