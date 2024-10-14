Ли Цян примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС и совершит визит в Пакистан

Пекин, 13 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Исламабаде и нанесет официальный визит в Пакистан в период с 14 по 17 октября.