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Китай

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Ли Цян примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов ШОС и совершит визит в Пакистан

Пекин, 13 октября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян примет участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ в Исламабаде и нанесет официальный визит в Пакистан в период с 14 по 17 октября.

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