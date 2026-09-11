Путин рассказал, что Гельмут Коль говорил ему о важности дружбы Европы с Россией

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ в 1982-1998 годы Гельмут Коль верил в необходимость дружеских отношений Европы и Германии с Россией и говорил о том, что только в этом случае европейская цивилизация может сохраниться в качестве самостоятельного центра.
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