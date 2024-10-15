Переломный момент для Европы. Упадок не остановить; политики отрицают очевидное © РИА Новости Максим Блинов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Упадок Европы уже не остановить, и это подтверждают все новые факты, пишет Info.