«Северяне» уничтожили здание ТЦК в Сумской области

Бойцы группировки войск «Север» помогли жителям Белополья избавиться от ТЦК и военкомов. Операторы БПЛА группировки войск «Север» получили заявку от активных жителей города Белополье Сумской области на уничтожение территориального центра комплектования.
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