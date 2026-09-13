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«Северяне» уничтожили здание ТЦК в Сумской области

«Северяне» уничтожили здание ТЦК в Сумской области

Бойцы группировки войск «Север» помогли жителям Белополья избавиться от ТЦК и военкомов. Операторы БПЛА группировки войск «Север» получили заявку от активных жителей города Белополье Сумской области на уничтожение территориального центра комплектования.

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