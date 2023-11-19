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Царьград

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American Thinker: Украинцы хотят не сражаться, а покинуть страну. Зачем США тратят миллиарды

American Thinker: Украинцы хотят не сражаться, а покинуть страну. Зачем США тратят миллиарды

Украинцы не считают свою страну достойной сражения и хотят лишь покинуть её.Как обратила внимание обозреватель American Thinker Моника Шоуолтер, многие украинцы не считают свою страну достойной сражения и хотят лишь покинуть её.

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