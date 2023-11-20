Полицейские в Магаданской области приняли участие во Всероссийской акции «День правовой помощи детям»

Что делать, если нашёл на улице чужой смартфон? С какого возраста наступает ответственность за различные нарушения? И что такое «комендантский час»? Ответы на эти и многие другие вопросы школьники из поселка Армань и села Клепка получили в ходе акции «День правовой помощи детям».