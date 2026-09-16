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Царьград

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Блогер Алексей Шевцов нашел "притон" в центре Франкфурта-на-Майне

Блогер Алексей Шевцов нашел "притон" в центре Франкфурта-на-Майне

Украинский блогер Алексей Шевцов в ролике на YouTube показал привокзальные районы Франкфурта-на-Майне, сравнив их с «притоном».

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