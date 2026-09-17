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«Таян Аллаһка!» әдәби бәйгесе җиңүчеләре игълан ителде

«Таян Аллаһка!» әдәби бәйгесе җиңүчеләре игълан ителде

Бүген, 17 сентябрьдә, Россия ислам институтында «XV Якупов укулары» төбәк фәнни-гамәли конференциясе узды.

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