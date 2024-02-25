Издание «АиФ» пишет, что Чулпан Хаматова, уехавшая из России после начала СВО, собирается вернуться в страну.
АиФ: Россияне оценили возвращение Чулпан Хаматовой
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Не хрен ей возвращаться! Завернуть на границе и пусть п...ует, куда хочет, а в России она не нужна ни разу, как и другие, "напуганные и неодобряющие" СВО.
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17 час.
карла карлова
Только не возвращайся!Народ тебя не простит никогда за предательство,воровство и унижения.
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15 час.
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