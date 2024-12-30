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Байден объявил 9 января 2025 года днем траура в честь Джимми Картера

Байден объявил 9 января 2025 года днем траура в честь Джимми Картера

Президент США Джо Байден провозгласил 9 января 2025 года днем национального траура в связи с кончиной экс-президента Джимми Картера.

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