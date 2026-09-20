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На Украине назвали спутники «Рассвет» большой проблемой для ВСУ

На Украине назвали спутники «Рассвет» большой проблемой для ВСУ

Российская спутниковая система связи «Рассвет» может создать серьёзные проблемы для Украины, заявил советник главы украинского Минобороны Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

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