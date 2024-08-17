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Пропавшие без вести: После вторжения ВСУ в Курскую область неизвестной остается судьба многих сотен человек. Как их найти?

Пропавшие без вести: После вторжения ВСУ в Курскую область неизвестной остается судьба многих сотен человек. Как их найти?

Добровольцы, власти на местах, Красный Крест подключились к поиску людей, о которых пока нет никаких известий Ирина Мишина  Одно из самых страшных последствий вторжения ВСУ на территорию Курской области 6 августа — это судьбы пропавших без вести.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Нечего вопросы задавать.  Освободить Курскую область и  вероятно  они найдутся.Делать надо что ни будь.
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19 час.

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