Пара строчек. Реплика на статью о несостоявшихся концертах https://cont.ws/@konors/290925. ", в сентябре были отменены концерты у Ларисы Долиной, у Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Николая Баскова, Сергея Лазарева, У Шамана аж четыре концерта, а ещё у Александра Малинина, Михаила Шуфутинского и многих других.
Реплика на статью о несостоявшихся концертах
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Но на фоне этой шоблы, вполне нормальный.
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3 час.
Владимир Алтайцев
Оборзевшие ничтожества. Где вы певцов увидели? Поющая пиндосская тумбочка, точнее , комод Шуфик разве певец? Единственное, что в ноты попадает. Долина? Давно херачит под фанеру. Лепс не поёт, а орёт, козёл облезлый.
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1 час.
ВераВерная
Ну, каждый по своему вкусу выбирает - на кого ходить, кого слушать, а кого в игнор отправить.Та эстрадная обойма, что с прошлого века занимает все концертные площадки, действительно уже даром не нужна. За редким исключением. А вот из нового поколения артистов, к коим и Шаман относится, можно и послушать некоторых. Да дело ведь не в этом...к сожалению, очень большая часть зрителей, что покупает билеты на просроченный нафталин, ходит на их концерты, никуда не исчезает. Свою голову всем не приставишь, есть спрос - есть и предложение.
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32 мин.
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