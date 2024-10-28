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Реплика на статью  о несостоявшихся концертах

Реплика на статью  о несостоявшихся концертах

Пара строчек. Реплика на статью  о несостоявшихся концертах https://cont.ws/@konors/290925. ", в сентябре были отменены концерты у Ларисы Долиной, у Филиппа Киркорова, Григория Лепса, Николая Баскова, Сергея Лазарева,              У Шамана аж четыре концерта,     а ещё у Александра Малинина, Михаила Шуфутинского и многих других.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Но на фоне этой шоблы, вполне нормальный.
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3 час.
Владимир Алтайцев
Оборзевшие  ничтожества. Где  вы певцов  увидели? Поющая пиндосская тумбочка, точнее  , комод  Шуфик  разве певец? Единственное, что в ноты  попадает. Долина? Давно херачит под фанеру. Лепс  не поёт, а орёт, козёл  облезлый.
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1 час.
ВераВерная
Ну, каждый по своему вкусу выбирает - на кого ходить, кого слушать, а кого в игнор отправить.Та эстрадная обойма, что с прошлого века занимает все концертные площадки, действительно уже даром не нужна. За редким исключением. А вот из нового поколения артистов, к коим и Шаман относится, можно и послушать некоторых. Да дело ведь не в этом...к сожалению, очень большая часть зрителей, что покупает билеты на просроченный нафталин, ходит на их концерты, никуда не исчезает. Свою голову всем не приставишь, есть спрос - есть и предложение.
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32 мин.

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