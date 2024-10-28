Реплика на статью  о несостоявшихся концертах

ВераВерная

Ну, каждый по своему вкусу выбирает - на кого ходить, кого слушать, а кого в игнор отправить.Та эстрадная обойма, что с прошлого века занимает все концертные площадки, действительно уже даром не нужна. За редким исключением. А вот из нового поколения артистов, к коим и Шаман относится, можно и послушать некоторых. Да дело ведь не в этом...к сожалению, очень большая часть зрителей, что покупает билеты на просроченный нафталин, ходит на их концерты, никуда не исчезает. Свою голову всем не приставишь, есть спрос - есть и предложение.