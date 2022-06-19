ФСБ опубликовала доказательства зверств латышских карателей против евреев во времена ВОВ

Федеральная служба безопасности России опубликовала на сайте документы об участии латышских карателей в годы Великой Отечественной войны в массовом расстреле евреев из числа мирных граждан — из СССР, Франции, Германии, Польши, Австрии и Румынии.
Федеральная служба безопасности России опубликовала на сайте документы об участии латышских карателей в годы Великой Отечественной войны в массовом расстреле евреев из числа мирных граждан — из СССР, Франции, Германии, Польши, Австрии и Румынии.
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