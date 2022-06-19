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ФСБ опубликовала доказательства зверств латышских карателей против евреев во времена ВОВ

ФСБ опубликовала доказательства зверств латышских карателей против евреев во времена ВОВ

Федеральная служба безопасности России опубликовала на сайте документы об участии латышских карателей в годы Великой Отечественной войны в массовом расстреле евреев из числа мирных граждан — из СССР, Франции, Германии, Польши, Австрии и Румынии.

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