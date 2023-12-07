Подоляк признал отсутствие результатов наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с продвижением своих войск. Об этом в среду, 6 декабря, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью австрийской газете Die Presse.
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