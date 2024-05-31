Распугает звериным рыком: Шоумен Никита Джигурда собирается служить в зоне СВО

Шоумен Никита Джигурда хочет служить в зоне СВО вместе с Блиновским и Пашаевым Стало известно, что эпатажный шоумен Никита Джигурда хочет отправиться в зону СВО и служить в подразделении мужа Елены Блиновской, которая находится под следствием.
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