Захарова: правовая система США является декадентским артхаусом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие палатой представителей конгресса законопроекта о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), назвав правовую систему США декадентским артхаусом.
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