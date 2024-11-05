У избирателей спрашивают лишь имя и дату рождения Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла «американскую демократию» на фоне законодательного запрета для сотрудников избирательных участков в Калифорнии проверять документы у тех, кто проходит голосовать.