Захарова высмеяла запрет на проверку документов у голосующих на выборах в Калифорнии

У избирателей спрашивают лишь имя и дату рождения Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высмеяла «американскую демократию» на фоне законодательного запрета для сотрудников избирательных участков в Калифорнии проверять документы у тех, кто проходит голосовать.
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