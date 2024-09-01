В Лабытнанги водитель Kia сбил ребенка на нерегулируемом переходе

Вечером 31 августа в Лабытнанги произошла авария с участием несовершеннолетнего. На улице Школьной водитель иномарки сбил пешехода на нерегулируемом переходе, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО.
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