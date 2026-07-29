Культура без границ: в Москве прошёл Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна прошел в Москве в пятый раз. Организаторами выступили Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС), Департамент культуры города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, АНО «Дом Латинской Америки», АНО «Московский центр международного сотрудничества», Госфильмофонд, Библиотека иностранной литературы им.