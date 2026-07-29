Культура без границ: в Москве прошёл Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна

Фестиваль культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна прошел в Москве в пятый раз. Организаторами выступили Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы (ДВМС), Департамент культуры города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, АНО «Дом Латинской Америки», АНО «Московский центр международного сотрудничества», Госфильмофонд, Библиотека иностранной литературы им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии