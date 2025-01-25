Al Nahar: на юге Ливана из-за задержки вывода израильских войск пройдут протесты

Жители южных районов Ливана объявили о проведении акций протеста на фоне решения Тель-Авива отложить вывод войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с ливанской территории, который был предусмотрен соглашением о 60-дневном перемирии.
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