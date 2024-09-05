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Медведев о поражении от Синнера: «Во втором сете мне удалось решить много проблем, но всегда лучше не решать их, а вообще не создавать»

Медведев о поражении от Синнера: «Во втором сете мне удалось решить много проблем, но всегда лучше не решать их, а вообще не создавать»

Медведев уступил итальянцу в четвертьфинале US Open – 2:6, 6:1, 1:6, 4:6. – Матч развивался нестабильно, в нем много раз менялась динамика.

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