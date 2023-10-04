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Украинские ресурсы: Киев начинает сворачивать контрнаступление, так и не добившись поставленных Западом задач

Украинские ресурсы: Киев начинает сворачивать контрнаступление, так и не добившись поставленных Западом задач

Очередная попытка ВСУ прорвать российскую оборону с помощью прошедших доукомплектование бригад и подтянутых резервов, с большой долей вероятности, будет последней, Киев готовится к сворачиванию контрнаступления.

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